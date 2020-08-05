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MTG kupayı istiyor

Mağusa Türk Gücü Lig Şampiyonluğu ve U-21 şampiyonluğundan sonra Kupa şampiyonluğunu da istiyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:40
MTG kupayı istiyor
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K-Pet Süper Ligi’nde çifte kupa sloganıyla yola çıkan Mağusa Türk Gücü Lig Şampiyonluğundan sonra Nicosia Kıbrıs Kupası’nda da finale yükseldi.

Mağusa Türk Gücü önceki akşam oynanan Gençler şampiyonluğunu da kazanarak hedef büyüttü.

K-Pet Süper Ligi’nde kurduğu iddialı kadro ile sezon başından şampiyonluğa aday gösterilen Mağusa Türk Gücü rekorlarla şampiyonluğu kazanarak tamamladığı Süper Lig’den sonra önceki akşam da U-21 gençlerLigi şampityonluğunu da kazanarak koleksiyonuna bir kupa daha kattı.

Mağusa Türk Gücü Çarşamba akşamı Doğan Türk Birliği’ni de yenerek yükseldiği Nicosia Kıbrıs Kupası için de hazırlıklarını sürdürüyor.

7 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Kupa finali’nde Yenicami ile kupayı kazanmak için sahaya çıkacak olan Mağusa Türk Gücü Kupaı kazanarak sezonu üç kupayla kazanmak istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk Gücü
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