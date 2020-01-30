MTG hazırlıklara başladı

Mağusa Canbulat Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular toplu koşunun ardından taktik çalıştılar.

17. Haftada konuk edeceği Göçmenköy karşısından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Göçmenköy ise alt sıralardan uzaklaşmsak adına deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.