MTG hazırlıklara başladı

Mağusa Canbulat Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular toplu koşunun ardından taktik çalıştılar.
Göçmenköy ise alt sıralardan uzaklaşmsak adına deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
K-Pet Süper Ligi’nde lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Göçmenköy maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Mağusa Canbulat Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular toplu koşunun ardından taktik çalıştılar.
Göçmenköy ise alt sıralardan uzaklaşmsak adına deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.