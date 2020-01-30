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MTG hazırlıklara başladı

K-Pet Süper Ligi’nde lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Göçmenköy maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

MTG hazırlıklara başladı

K-Pet Süper Ligi’nde lider durumda bulunan Mağusa Türk Gücü hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Göçmenköy maçının hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:35
MTG hazırlıklara başladı

Mağusa Canbulat Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular toplu koşunun ardından taktik çalıştılar.

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Mağusa Türk Gücü 17. Haftada konuk edeceği Göçmenköy karşısından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Göçmenköy ise alt sıralardan uzaklaşmsak adına deplasmandan puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk Gücü
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