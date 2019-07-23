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MTG harıl harıl

MTG harıl harıl

23 Temmuz 2019 Salı 09:17
MTG harıl harıl

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Son şampiyon MTG, yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü, yeni sezona ara vermeden hazırlanıyor. Teknik Direktör Ali Oraloğlu nezaretindeki MTG, haftanın altı günü antrenman yapıyor. Sarı yeşilliler geçtiğimiz gün çabukluk antrenmanı yaparken, Pazar gününü boş geçti. Yeni sezonda hedefini üç kupa olarak belirleyen MTG, sezon öncesi kampını ise Bolu'da yapacak. Mağusa Türk Gücü'nde Halil Turan, Sami Ergazi, Peter Ebi, Dino Peter, Michael Odibe, Sadık Balarabe, Emre Özsin, Erdoğ Barkınay takımdan ayrılırken, Orhan Kalaycı ile de yollar ayrıldı. 3 yeni yabancı için ise yoğun bir arayış içinde olan Mağusa Türk Gücü, en kısa sürede yabancılarını bulmak için girişimlerini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Mtg
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