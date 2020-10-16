MTG harıl harıl

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son şampiyon Mağusa Türk Gücü haftada 3 gün antrenman yapıyor

K-pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İstekli ve arzulu çalışıyoruz

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu yeni sezon hazırlıkları kapsamında haftada 3 gün çalıştıklarını belirterek “takımımız istekli ve arzulu çalışıyor. Ancak belirsizlikten kaynaklı motivasyon kayıpları da yaşıyoruz” dedi.

Sezon planlaması bir an önce açıklanmalı

Oraloğlu futbolcuların bir an önce futbol oynamak istediklerini belirterek “Federasyonumuzun da bir an önce sezon planlamasını yaparak açıklamasını bekliyoruz. Belirsiz bir şekilde çalışmak bize motivasyon kaybı yaşatıyor” dedi.

Tüm oyuncuların tam performans vereceğine inanıyorum

Yeni transferlerin durumu hakkında da konuşan Ali Oraloğlu “yeni transferlerimizin performansını henüz göremedik. Şu anki performansları konusunda bişey söylemem doğru olmaz ama tüm oyuncuların performans vereceğine inanıyoruz” dedi.