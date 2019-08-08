MTG futbolcuları sağlık kontrolünden geçiriliyor

Bugün Mağusa Tıp Merkezi'nde futbolcular ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirdiler. Dr. Alev İnan ve Dr. Sadrettin Tuğcu’nun yaptığı kontrolden geçen futbolcuların diş sorunları not edildi.

Dr. Sadrettin Tuğcu: ”Mağusa Türk Gücü yönetimi olarak 2019-2020 sezon çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Ben Dr. Sadrettin Tuğcu Mağusa Türk Gücü sağlık işlerinden sorumlu doktorum. Hazırlık kapsamında diş ve ağız sağlığı konusunu niğdelemek için, futbolcu sağlığının ne kadar önemli olduğunu belirtmek için A takımı futbolcularımızı diş ve ağız sağlığı açısından kontrole getirmiş bulunmaktayız. Şu anda Cyprus Central Hospital eski adıyla Mağusa Tıp Merkezi hastanesindeyiz. Ben buradan bize bu imkanı sağladığı için hastane çalışanlarına, yönetimine ve diş ünitesinden sorumlu Dr. Alev hanıma da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Dr. Alev İnan: ”Bugün Mağusamızın güzide spor kulüplerinden MTG sporcularına yönelik ağız kontrolleri yapacağız, var olan sorunlarını tespit edip ileriki zamanlarda, eğer ki önlem alabileceğimiz tedavi edebileceğimiz sorunları varsa bunları gidereceğiz ve bu anlamda sporcularımızın sağlıklı bir şekilde sporlarını devam ettirmelerini sağlayacağız.” (MHA)