banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

MTG Canbulat’ta çalışıyor

Bedis Ormanı’nda geçtiğimiz hafta çalışmalara başlayan MTG hazırlıklarını Canbulat Stadı’nda sürdürüyor

30 Mayıs 2021 Pazar 17:38
MTG Canbulat’ta çalışıyor
banner337

Yeni sezon çalışmalarına geçen hafta başlayan son Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü Futbol A Takımı, Canbulat Stadı’nda antrenmanlarına devam ediyor. İlk olarak Bedis Ormanlık alanda koşularla başlayan antrenmanlar sonrasında futbolcular, bu kez hem Canbulat Stadı’nda kuvvet hazırlık, hem de Hendek’te kroslarla ter dökmeye devam ediyorlar. Haziran ayı sonuna dek bu şekilde çalışacak olan sarı yeşilliler, temmuz ayı itibarıyle daha sıkı bir hazırlık dönemine girecekler.

banner341
Oraloğlu: “iyi hazırlanmak istiyoruz”
Mağusa Türk Gücü Futbol A Takım Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, Diyalog Spor’a yaptığı açıklamada, özellikle hazıran ayı sonuna kadar iyi bir ön hazırlık dönemi geçirmeyi planladıklarını vurguladı. 

Futbolcular uzun süredir antrenmansız
Uzun süredir futbolcuların antrenmansız olduğuna dikkat çeken Oraloğlu, ön hazırlık dönemini iyi bir şekilde geçirerek futbolcularını daha sıkı antrenman programına hazır hale getirmeyi planladıklarını kaydetti. Kamp programını ağustos ayı içerisinde yapmayı düşündüklerini belirten Oraloğlu, transferi de düşündüklerini ancak kadronun ve futbolcuların durumunu net olarak gördükten sonra karar vereceklerini ifade etti. 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamitköy sahaya iniyor
Hamitköy sahaya iniyor
Cİhangir Behiç ile anlaşamadı
Cİhangir Behiç ile anlaşamadı
Tazegül birinciliklere el koydu 
Tazegül birinciliklere el koydu 
Tatar Elis Sermaye’yi Kabul etti
Tatar Elis Sermaye’yi Kabul etti
Tatar Tenis Federasyonu’nu Kabul etti
Tatar Tenis Federasyonu’nu Kabul etti
Omaç Başat anıldı
Omaç Başat anıldı
Alsancak Masterleri galip
Alsancak Masterleri galip
"Finali düşünerek uyumak istiyorum"
"Finali düşünerek uyumak istiyorum"
Hakan Tazegül birinciliklere el koydu
Hakan Tazegül birinciliklere el koydu
Omaç Başat kabri başında anıldı
Omaç Başat kabri başında anıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim