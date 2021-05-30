MTG Canbulat’ta çalışıyor

Yeni sezon çalışmalarına geçen hafta başlayan son Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü Futbol A Takımı, Canbulat Stadı’nda antrenmanlarına devam ediyor. İlk olarak Bedis Ormanlık alanda koşularla başlayan antrenmanlar sonrasında futbolcular, bu kez hem Canbulat Stadı’nda kuvvet hazırlık, hem de Hendek’te kroslarla ter dökmeye devam ediyorlar. Haziran ayı sonuna dek bu şekilde çalışacak olan sarı yeşilliler, temmuz ayı itibarıyle daha sıkı bir hazırlık dönemine girecekler.

Oraloğlu: “iyi hazırlanmak istiyoruz”

Mağusa Türk Gücü Futbol A Takım Teknik Direktörü Ali Oraloğlu, Diyalog Spor’a yaptığı açıklamada, özellikle hazıran ayı sonuna kadar iyi bir ön hazırlık dönemi geçirmeyi planladıklarını vurguladı.

Futbolcular uzun süredir antrenmansız

Uzun süredir futbolcuların antrenmansız olduğuna dikkat çeken Oraloğlu, ön hazırlık dönemini iyi bir şekilde geçirerek futbolcularını daha sıkı antrenman programına hazır hale getirmeyi planladıklarını kaydetti. Kamp programını ağustos ayı içerisinde yapmayı düşündüklerini belirten Oraloğlu, transferi de düşündüklerini ancak kadronun ve futbolcuların durumunu net olarak gördükten sonra karar vereceklerini ifade etti.

