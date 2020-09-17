MTG Akademi online çalışıyor

Mağusa Türk Gücü Akademisi antrenmanlara ara vermelerinin ardından çalışmalarını antrenörler eşliğinde online olarak sürdürüyor.

Mağusa Türk Gücü Akademi yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı; ''Alt Yapı Sportif Direktörü ve Koordinatörü Kemal Okta, U-17,U-15 hocası Ali Samancıoğlu ve Alt Yapı Koordinatör Yardımcısı ve U-12 yaşa kadar Sorumlusu Batın Ekiz ile antrenmanlara devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü Akademi'si olarak Mart ayında covid sürecinde kurmuş olduğumuz online uzaktan eğitim sistemimizi daha da geliştirerek tam donanımlı bir şekilde pilot ekiplerle eğitime başlamış bulunmaktayız. Bu sistemde çocuklarımıza haftanın üç günü teknik becerilerin gelişimini hedefleyeceğiz ve haftanın 2 günü ise görüntülü sunum ile

*Liderlik

*İletişim

*Disiplin

*Eleştiri

*Grup dinağimini sağlamak

*Motivasyon sağlamak

*Fikir ayrılıklarını giderme(oyunu geriden kurma)

*Tölerans

*Stres ve kaygılar

*Oyun içerisinde ki hareketler(geçişler)

*Oyun stratejisi(kombinasyon)

*Topa sahip olma

*Dizilişler(total futbol) gibi konu başlıkları kapsamında eğitim vereceğiz. Burada amacımız çocukların futbola özgü teknik becerilerini daha iyi bir seviyeye yükseltmek ve futbolda dahil bütün sporların içerisinde bulunan branşa göre özel ve genel kavramları aşılamaktır.'' denildi.