MSA voleybola iddialı giriyor

Mağusa Spor Akademisi, yeni sezonda büyük erkek ligine katılmaya hazırlanıyor

Kaya EMİROĞLU

Voleybol altyapıda son yıllarda büyük atılım gösteren Mağusa Spor Akademisi, yeni sezonda büyük erkek ligine katılmaya hazırlanıyor. Kasım ayı içerisinde oluşturulan takım antrenmanlarına başladı. Milli voleybolcu Kemal Şah’ın antrenör-oyuncu olarak başında olduğu takım çalışmalarına Mağusa Canbulat Ortaokulu spor salonunda devam ediyor. Takıma sezon öncesinde çok önemli ve başarılı oyuncular dahil oldu. Kemal Şah’ın yanısıra Ali Osman Nurettin, Salih Hekimoğlu, Cafer Duvarcı ve Ertan Fellahoğlu bu sezonki MSA kadrosunun önemli isimleri olacaklar.

Şah “hedefimiz gençleri de kazanmak”

Takımın antrenör-oyuncusu Kemal Şah, son üç sezondur YDÜ takımında profesyonel anlamda forma giydiklerini hatırlatarak şampiyonluklar yaşadıklarını belirtti. Pandeminin başlaması sonrasında voleybol şubesinin kapatılmasıyla birlikte arayış içerisine girdiklerini ifade eden Şah, altyapıda uzun süredir Mağusa Spor Akademisi çatısı altında bulunduklarını, antrenörlük yaptıklarını ve bunun devamı adına takımı oluşturma kararı verdiklerini vurguladı. Şah takım oluşumuyla ilgili şunları söyledi:

“Takımın oluştururken amacımız sadece ligde yer almak değil, altyapımızdan yetişen sporcularımızı kazanmaktır. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına birşeyler yapmak istiyoruz. Ülkenin en deneyimli voleybolcularından oluşacak bir takım kuruyoruz. Maddi beklentimiz yoktur. Voleybola daha çok değer verilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı gençlerimizi kazanmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için omuz omuza ve birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme kararı aldık.”

“Mevcut jenerasyonu tutmak istiyoruz”

Gençlerle tecrübeli isimleri biraraya getirerek takımı oluşturduklarına işaret eden Kemal Şah, ellerindeki genç jenerasyonu tutmak ve onların gelişimine katkıda bulunmak istediklerini vurguladı. MSA Dernek Başkanı Ahmet Ogan’ın da konuya sıcak bakarak büyük destek verdiğini kaydeden Şah, şunları söyledi:

“Başkanımız Ahmet Ogan’ın desteğiyle birlikte motive olduk. Liglerin oynanacağı bilgisini aldık. Yaklaşık üç haftadır antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Antrenman amaçlı salon konusunda Canbulat Ortaokulu’na ve müdürüne teşekkür ediyoruz. Hedefimiz ligde örnek olacak bir takım olmaktır. Gençlere örnek olurken, izleyenlere de zevk verebilecek bir oyun ve kadro tarzımız da olacaktır. Profesyonel tarzda da olmak istiyoruz.”

Ogan: “Değerli isimlerle beraber olmaktan gururluyuz”

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan da büyük erkek takımının oluşumundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Altyapıda antrenörleri olan ve büyük hizmeti ve katkısı bulunan Kemal Şah’ın bu teklifinin ardından kendilerinin de sıcak bakarak hemen harekete geçtiklerini ve takımın oluşturulduğunu belirtti. Ogan şunları söyledi:

“Pandemi durumu ve şartları izin verirse ve voleybol büyük erkek ligi başlarsa yer alacağız. Takımda yer alan isimler ülke voleybolunda üst düzey ve tecrübeli oyunculardır. Bu oyuncular hem uluslararası alanda, hem Türkiye’de hem de Güney Kıbrıs’ta bizi başarıyla temsil etmişlerdir. Böylesi değerlere sahip çıkmak gerekiyordu. Onlarla beraber yürüyor olmamızan dolayı derneğim adına gururluyum. ”

“Temel amacımız gençlere sahip çıkmak”

Akademi olarak temel amaçlarının gençlere sahip çıkmak olduğunun altını çizen Ogan, onları kötü alışkanlardan uzak tutmayı ve voleybola ve spora kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ogan şöyle konuştu:

“Öncelikli hedefimiz centilmence ve seyir zevki veren bir takım olmak. Günün sonunda ulaşabileceğimiz nokta neyse onunla yetineceğiz. Kaliteli bir kadroyuz ancak hedefimiz illa ki şampiyonluk olmayacaktır. Ancak bu önemli isimler ve gençlerle önemli başarılar elde edeceğimizden de şüphem yoktur.”

“Altyapıya devam edeceğiz”

Altyapı çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Ogan, iki yıldır yıldız kız ve erkek takımlarının aktif olduğunu hatırlattı. Her geçen yıl aşama kaydettiklerine dikkat çeken Ogan, antrenörler Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu ve Zalihe Postacıoğlu’yla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Antrenörlerinin katkılarının büyük olduğuna ve altyapıdan değerli, başarılı gençlerin çıkmaya başladığına işaret eden Ogan, karakterli sporcuların yetişdiğini ve bundan dolayı da onlara teşekkür ettiğini söyledi. Amaçları arasında farklı spor branşlarında mücadele etmek olduğunu kaydeden Ogan, futbol ve voleybol yanında imkanlar dahilinde diğer branşlarda da yer almak istediklerinin altını çizdi. Spor Dairesi ve KTFF’ye üye kayıtlı tek özel akademi olduklarını kaydeden Ogan, altyapıda çalışmalarına devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı.