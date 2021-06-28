Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı

Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), ilk tırmanma yarışını dün (27 Haziran 2021 Pazar) gerçekleştirdi. “Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilen yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda hazırlanan 2,6 kilometrelik etapta yapıldı. 12 pilotun mücadelesine sahne olan yarışta Supermoto ve Racing Moto olmak üzere 2 kategoride mücadeleler yaşandı. İki kategorinin de iki sınıfa ayrıldığı organizasyonda yarışçılar biri deneme olmak üzere üçer kez start aldılar. Güven Sigorta’nın sponsorluğunun yanı sıra, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla organize edilen yarışın Supermoto A birincisi Yakup Çavuşgil oldu. Çavuşgil ayrıca etabın en iyi derecesini de elde etti. Supermoto A sınıfında Dimitris Meitanis ikinci olurken, Serdar Nerkiz üçüncü oldu. Supermoto B birincisi Çağlar Çakır oldu. onu sırasıyla Mesut Akbayır ve Cevdet Meda takip etti. Racing 600cc Sınıfında Uğur Zorlu ilk sırayı almayı başarırken, ikinci Fırat Bektaş ve üçüncü Sokolli Gardelina oldu. Racing 1000cc birincisi ise Raif Ömerağa oldu. Bu sınıfın ikincisi Oğuz Özgökçen ve üçüncüsü Volkan Vaiz oldu. Yarış sonunda ödül töreni yapılmazken, önümüzdeki günlerde dernek lokalinde yapılacağı açıklandı.

Güven Sigorta St.Hilarion Moto Tırmanma Yarışı Dereceler:

Supermoto A

Pilot 1.Etap 2.Etap Derece 1 Yakup Çavuşgil 01:31.975 01:29.760 03:01.735 2 Dimitris Meitanis 01:36.601 01:35.307 03:11.908 3 Serdar Nerkiz 01:37.975 01:34.632 03:12.607

Süpermoto B

Pilot 1.Etap 2.Etap Derece 1 Caglar Cakır 01:32.357 01:31.072 03:03.429 2 Mesut Akbayır 01:43.312 01:41.905 03:25.217 3 Cevdet Meda 01:43.648 01:42.512 03:26.160

600cc

Pilot 1.Etap 2.Etap Derece 1 Uğur Zorlu 01:45.409 01:43.884 03:29.293 2 Fırat Bektaş 01:46.554 01:47.035 03:33.589 3 Sokoli Gardelina 02:07.617 02:03.706 04:11.323

1000cc