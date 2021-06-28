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Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Güven Sigorta sponsorluğunda organize ettiği bu sezonun ilk tırmanma yarışını dün (27 Haziran 2021 Pazar) St. Hilarion yolunda gerçekleştirdi

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:31
Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı
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Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), ilk tırmanma yarışını dün (27 Haziran 2021 Pazar) gerçekleştirdi. “Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilen yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda hazırlanan 2,6 kilometrelik etapta yapıldı. 12 pilotun mücadelesine sahne olan yarışta Supermoto ve Racing Moto olmak üzere 2 kategoride mücadeleler yaşandı. İki kategorinin de iki sınıfa ayrıldığı organizasyonda yarışçılar biri deneme olmak üzere üçer kez start aldılar. Güven Sigorta’nın sponsorluğunun yanı sıra, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla organize edilen yarışın Supermoto A birincisi Yakup Çavuşgil oldu. Çavuşgil ayrıca etabın en iyi derecesini de elde etti. Supermoto A sınıfında Dimitris Meitanis ikinci olurken, Serdar Nerkiz üçüncü oldu. Supermoto B birincisi Çağlar Çakır oldu. onu sırasıyla Mesut Akbayır ve Cevdet Meda takip etti. Racing 600cc Sınıfında Uğur Zorlu ilk sırayı almayı başarırken, ikinci Fırat Bektaş ve üçüncü Sokolli Gardelina oldu. Racing 1000cc birincisi ise Raif Ömerağa oldu. Bu sınıfın ikincisi Oğuz Özgökçen ve üçüncüsü Volkan Vaiz oldu. Yarış sonunda ödül töreni yapılmazken, önümüzdeki günlerde dernek lokalinde yapılacağı açıklandı.

Güven Sigorta St.Hilarion Moto Tırmanma Yarışı Dereceler:

Supermoto A

Pilot

1.Etap

2.Etap

Derece

1

Yakup Çavuşgil

01:31.975

01:29.760

03:01.735

2

Dimitris Meitanis

01:36.601

01:35.307

03:11.908

3

Serdar Nerkiz

01:37.975

01:34.632

03:12.607

Süpermoto B

Pilot

1.Etap

2.Etap

Derece

1

Caglar Cakır

01:32.357

01:31.072

03:03.429

2

Mesut Akbayır

01:43.312

01:41.905

03:25.217

3

Cevdet Meda

01:43.648

01:42.512

03:26.160

600cc

Pilot

1.Etap

2.Etap

Derece

1

Uğur Zorlu

01:45.409

01:43.884

03:29.293

2

Fırat Bektaş

01:46.554

01:47.035

03:33.589

3

Sokoli Gardelina

02:07.617

02:03.706

04:11.323

1000cc

Pilot

1.Etap

2.Etap

Derece

1

Raif Ömeraga

01:39.190

01:38.878

03:18.068

2

Ogün Özgökçen

01:49.266

01:45.745

03:35.011

3

Volkan Vaiz

01:49.103

01:49.157

03:38.260
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