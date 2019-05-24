Motorlar tırmanmada yarışacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği “” 26 Mayıs 2019 Pazar günü Ardahan-Kantara arasında yapılıyorİki yarış olarak planlanan Moto Tırmanma’da ilk yarış 26 Mayıs Pazar günü Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 3500 metrelik parkurda yapılıyor. Yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçecekler. Güven Sigorta, Lungo Cafe, İskele Belediyesi, Worldtech Büroteknik ve Radyo Juke’un katkılatıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen yarış 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Supermoto, ATV ve Pist Motoru olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak olan yarışta kategoriler de kendi içlerinde motor hacimlerine göre ayrılacak ve toplam 9 sınıfta mücadeleler olacak. Sınıflar; ATV1, ATV2, ATV3, ATV4, Supermoto 250, Supermoto 450, Racing 600, Racing 750 ve Racing 1000+ olacak. Kurumdan yapılan açıklamaya göre kayıtlar bugün saat 19.00’da tamamlanacak.