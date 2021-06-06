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Motodrag’ta nefes kesen kapışmalar yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK), Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile iş birliği içinde organize ettiği 2021 yılının ilk Motodrag yarışı, Akıncılar Tünel yolunda geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Binlerce kişinin takip ettiği yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı

06 Haziran 2021 Pazar 15:04
Motodrag’ta nefes kesen kapışmalar yaşandı
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Büyük heyecanla beklenen sezonun ilk drag yarışı, Akıncılar Tünel yolunda geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Bu sezon ilk kez Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin işbirliği içinde yapılan organizasyonda hem motosikletler, hem de otomobiller mücadele etti. Berna Güzel Elektronik’in ana sponsor olduğu motodrag yarışında, Cuma günü yapılan sıralama derecelerine göre 5 sınıfta 22 motosikletçi mücadele etti. Öğleden sonra başlayan elemelerin ardından finaller yapıldı. Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün katkılarıyla gerçekleştirilen Motodrag yarışında Motosikletlerin en hızlısı 400 metreyi 9,775 saniyede geçen Engin Kaya oldu. Motosikletlerin en üst sınıfı olan 1000cc M2 sınıfında ise Mustafa Kermeoğlu zaferin sahibi oldu. İkinci Tümer Güzel olurken, Mustafa Özgökçen üçüncü oldu. 1000cc M1 sınıfında ise Özgökçen birinciliği almayı başardı. Onu Kermeoğlu takip ederken bu sınıfın üçüncüsü Tümer Güzel oldu. 1000cc Standart sınıfında birinci Uğur Yazıcı oldu. İkinci Serhat Özen olurken üçüncü Alex Milachshenko oldu. 600cc motosikletlerin olduğu sınıf da ikiye ayrıldı. 600cc M1 sınıfında Alex Milachshenko birinciliği almayı başarırken onu Abdullah Porsnok ve Uğur Zorlu takip etti. 600cc standart sınıfı ise Uğur Zorlu kazandı. Sınıfın ikincisi Abdullah Porsnok olurken, üçüncü Sokoli Gardelina oldu. Akşam üzeri başlayan yarış, gecenin geç saatlerine dek büyük bir heyecanla takip edildi. Yarış sonunda ödül töreninin önümüzdeki hafta Avenue Dereboyu’nda düzenlenecek törenle takdim edileceği açıklandı.

Dereceye Girenler:

600 Std.

1.Uğur Zorlu-469

2.Abdullah Porsnok-84

3.Sokoli Gardelina-48

600 M1

1.Alex Milachshenko-91

2.Abdullah Porsnok-84

3.Uğur Zorlu-469

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1000 Std.

1.Uğur Yazıcı-55

2.Serhat Özen-3

3.Alex Milachshenko-91

1000 M1

1.Mustafa Özgökçen-299

2.Mustafa Kermoğlu-99

3.Tümer Güzel-12

1000 M2

1.Mustafa Kermeoğlu-99

2.Tümer Güzel-12

3.Mustafa Özgökçen-299

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