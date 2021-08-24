Mormenekşe’de görev yeniden Metin Menekşeli’nin

Temmuz ayı sonunda yapılması planlanan ancak bölgede artan vaka sayılarından dolayı ertelenen olağan genel kurul 23 Ağustos Pazartesi akşamı kulüp lokalinde yapıldı.

Üyelerin ilgi gösterdiği genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Menekşeli yaparken, sekreterliklerini ise Halil Erdoğuş ve Hüseyin Menekşeli yaptı.

Gündem gereği 2020-2021 sezonu faaliyet ve mali rapor okunduktan sonra genel kurula katılan üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Başkanlık seçiminde ise başkanlığa tek aday olan kulübün eski başkanlarından Metin Menekşeli üyelerin tam desteği ile başkan seçildi.

Metin Menekşeli başkanlığında oluşan yönetimde camianın seçkin ve çalışkan isimleri yer aldı.

Başkanlık yaptığı dönemlerde kulübe altın çağını yaşatan Metin Menekşeli, bu sezonda iddialı bir takım kurarak takımın üst sıralarda oynaması için çalışacak.