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Mormenekşe transferlerini tanıttı

​​​​​​​Aksa Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü transferlerini tanıttı.

03 Eylül 2021 Cuma 23:29
Mormenekşe transferlerini tanıttı

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Yeni sezona oldukça iddialı bir ekiple girmek isteyen Mormenekşe, bu bağlamda kadrosuna 11 yeni transfer yaptı. Mağusa Türk Gücü’nden Sami Yahat, Erdoğ Barkınay, Aziz Topel Duyuran, Mehmet Göreli, Halil Türen, Akova’dan İrfan Özbaysal, Geçitkale’den Hüseyin Özbilen, Dumlupınar’dan Mustafa Menekşeli, Mesarya’dan Emrecan Telsiz, Maraş’tan Süleyman Bayır ve Bafra’dan Yunus Emre Şimşek’i kadrosuna katan Mormenekşe, ayrıca geçen sezon Dörtyol’da kiralık oynayan ve bu sezon hazırlıklarına Dörtyol’da başlayan futbolcusu Can Özsoy ile yeniden anlaştı.

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Son Güncelleme: 04.09.2021 02:31
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