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Mormenekşe spor külübünden basın açıklaması

29 Kasım 2021 Pazartesi 22:27
Mormenekşe spor külübünden basın açıklaması

MORMENEKŞE SPOR KÜLÜBÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI

 Ergün YAHAT

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Covid -19 dolayısı ile zor günler geçiren Mormenekşe spor külübü bir basın açıklaması yaptı.

İşte detaylar;

Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını nedeni ile zor günler yaşayan takımımızın China Bazaar Gençlik Gücü deplasmanında verdiği mücadele takdire şayandır. Bu kutsal formayı onurla giyen ve ne zaman görev verilirse giymek için hep çaba sarf eden futbolcularımızla gurur duymaktayız. Onlar bu zor günümüzde büyük ve köklü bir camia olduğumuzu bize bir kez daha kanıtladılar.. Genç futbolcularımız, A-2 takımımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımızla el ele vererek bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Mormenekşe G.B.Spor Kulübü olarak geçmiş olsun dileklerini ileten spor camiasına, sporseverlere ve basınımıza teşekkür eder, sağlık, sıhhat ve futbol dolu günler dileriz.

MORMENEKŞE G.B. Spor Külübü adına Metin MENEKŞELİ Başkan

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