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Mormenekşe resmen sezonu açtı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 16 Temmuz Cuma günü resmi sezon açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ay önce takımın başına Evren Bahtıkara’nın gelmesinden sonra çalışmalara hemen başlayan Mormenekşe, Cuma günü resmi sezona açılışını da yaparak yeni sezona merhaba demiş oldu.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 10:02
Mormenekşe resmen sezonu açtı

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Sezon açılışı töreninden önce yönetim, teknik heyet ve futbolcular kabristanlığı ziyaret ederek merhum başkanlar, yöneticiler ve sporcuların kabirlerine çelenk koydular. Daha sonra kulüp lokalinde yapılan toplantıda Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve kulübün asbaşkanı Metin Menekşeli futbolculara birer konuşma yaptılar. Her iki başkanda futbolculara yaptıkları konuşmalarda geçmişi önemli başarılar ile dolu bir camia için ter dökeceklerini bundan dolayı bu formanın önemini çok iyi bilmeleri gerektiğini vurguladılar. Bununla beraber takımın başına genç ve başarılı bir teknik direktör olan Evren Bahtıkara’nın getirildiğini ve antrenörlerinin verdiği çalışma programı doğrultusunda çok çalışarak sezon sonu hak ettikleri başarıya yakalayacaklarına inandıklarını belirttiler.

Yapılan konuşmalardan sonra Cemal Balses Stadına gidilerek önce basın mensuplarına sezon öncesi açıklamalarda bulunuldu daha sonra ise fotoğraf çekimi yapıldı. Sezon açılış töreni ise yaklaşık 1 saatlik yapılan antrenman ile sona erdi. Teknik heyet tarafından yapılan açıklamada antrenmanlara haftada 5 gün ile daha sıkı bir şekilde devam edileceği ve bununla beraber hazırlık maçlarına başlanılacağı belirtildi.

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