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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Mormenekşe resmen sahaya iniyor

Doğu bölgesinin 1.lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü 16 Temmuz Cuma günü resmi sezon açılışını yapıyor.

13 Temmuz 2021 Salı 15:02
Mormenekşe resmen sahaya iniyor

Evren Bahtıkara’yı göreve getirir getirmez yeni sezon hazırlıklarını haftada 3 idmanla sürdüren Mormenekşe yapacağı resmi açılış töreninden sonra sezon hazırlıklarını hızlandıracak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz Cuma günü ilk olarak merhum başkanlar ve futbolcuların kabirleri ziyaret edilecek daha sonra kulüp binasında bir toplantı yapıldıktan sonra Cemal Balses Stadı’nda resmi açılış yapılacak.

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Genel kurul ertelendi

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamaya göre 15 Temmuz Perşembe akşamı yapılacak olağan genel kurul artan koronavirüs vakaları sebebiyle 29 Temmuz 2021 Perşembe gününe ertelendi. Sağlık bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra kalabalık ortam oluşmaması adına alınan tavsiye kararına uyan yönetim genel kurulu erteleme kararı aldı.

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