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Mormenekşe olağanüstü genel kurula gidiyor

Mormenekşe olağanüstü genel kurula gidiyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
Mormenekşe olağanüstü genel kurula gidiyor

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K-PET 1.lig ekiplerinden Mormenekşe Spor kulübü başkan Hilmi Öztemiz’in istifasından dolayı olağanüstü genel kurula gidiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan mali kurulda ibra edilen Öztemiz, yaklaşık bir hafta sonra kulübün önünü açmak ve yeni seçilecek bakanın güçlü bir yönetim kurulu oluşturması adına istifa kararı aldığını açıkladı.

Olağanüstü genel kurul yarın akşam saat 20:00 de kulüp lokalinde başkanlık seçimi gündemi ile toplanacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan adayı olmak isteyenlerin yarın saat 18:00’e kadar kulübe başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Mormenekşe Futbol
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