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Mormenekşe futbolcularından anlamlı davranış

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe'de forma giyen tüm futbolcuların geriye dönük alacaklarını kulübe bağışladıkları ve kalan maçları arma için oynayıp ligi tamamlayacakları öğrenildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:43
Mormenekşe futbolcularından anlamlı davranış
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Birinci Lig ekibi Mormenekşe'nin tüm futbolcuları geriye dönük alacaklarını kulübe bağışladı. Sporcuların kendi arasında konuşarak bu kararı ortak aldıkları ve bu zor dönemde kulüplerinin arkasında duracakları edinilen bilgiler arasında. Oyuncular kalan 8 haftada arma için savaşmak için tek yumruk oldukları öğrenilirken sporcuların bu örnek davranışı camiada takdirle karşılandı.

Yaklaşık geriye dönük her oyuncunun 2 - 3 maaş geriliği olduğu ancak tüm oyuncuların elini taşın altına koyarak büyük özveri gösterdiği kırmızı yeşill ekip yarım kalan sezon için antremanlarada başladı.

Anahtar Kelimeler:
Mormenekşe Futbolcuları
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