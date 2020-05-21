Mormenekşe futbolcularından anlamlı davranış

Yaklaşık geriye dönük her oyuncunun 2 - 3 maaş geriliği olduğu ancak tüm oyuncuların elini taşın altına koyarak büyük özveri gösterdiği kırmızı yeşill ekip yarım kalan sezon için antremanlarada başladı.
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:43
K-Pet 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe'de forma giyen tüm futbolcuların geriye dönük alacaklarını kulübe bağışladıkları ve kalan maçları arma için oynayıp ligi tamamlayacakları öğrenildi.
Yaklaşık geriye dönük her oyuncunun 2 - 3 maaş geriliği olduğu ancak tüm oyuncuların elini taşın altına koyarak büyük özveri gösterdiği kırmızı yeşill ekip yarım kalan sezon için antremanlarada başladı.