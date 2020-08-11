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Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı

1.Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu 10 Ağustos Pazartesi akşamı yapıldı

11 Ağustos 2020 Salı 12:45
Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı
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Kulüp lokalinde yapılan ve kalabalık bir üye katılımı ile gerçekleşen genel kurulda sırasıyla divan oluşumu, faaliyet ve maliyet raporunun okunup aklanması maddeleri görüşüldü.

Divan başkanlığını Mehmet Menekşeli, sekreterliklerini ise Halil Erdoğuş ve Derviş Menekşeli’nin yaptığı genel kurulda 2019-2020 sezonu faaliyet raporu okunup aklanmasından sonra 2019-2020 sezonu maliyet raporu okunup aklandı.

Maliyet raporunda kulübün 2019-2020 sezonu gelirlerinin 424,700 TL, giderlerinin ise 424,700 TL olduğu açıklandı.

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Genel kurulun son maddesi olan dilek ve temenniler kısmında ise özellikle pandemi sürecinde sonra ülkemizdeki her kulübün olduğu gibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübünün de zor bir dönemden geçtiğini, bu zor dönemi başta A takım antrenörleri ve futbolcularının özellikle maaş haklarından feragat etmesi ve camianın desteği ile geride bıraktıklarını ve bundan dolayı katkısı olan herkese teşekkür edildi.

Bir diğer yapılan konuşmada ise kulübün mazisi derin güçlü bir kulüp olduğunu ve her zaman zirveye oynaması gerektiği ve bunun için bu sezon daha fazla çalışılması gerektiği vurgulandı.

Genel kurulun sonunda ise kulübün eski başkanlarının ve genç jenerasyonunda katılacağı daha güçlü bir yönetim oluşturulması kararı alındı.

Yeni yönetim ilk toplantısını 12 Ağustos Çarşamba günü yapacak ve gündemlerindeki ilk madde A takımın yeni antrenörünün belirlenmesi olacak.

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Son Güncelleme: 11.08.2020 12:46
Anahtar Kelimeler:
Mormenekşe Olağan Genel Kurul
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