banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
Yüksek Mahkeme: İmzasız ihbarları değerlendirmiyoruz!
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
UBP Mars’tan CTP Venüs’ten
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
‘’Buraları kimlere bırakmayı düşünüyorlar?’’
Keşke…
Keşke…
banner376

MMA sonuçları açıklandı

1.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 6 Haziran 2021, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 08.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:16
MMA sonuçları açıklandı
banner337

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan (%20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri, %20 Fiziksel Yeterlilik) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 15 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

2.LEVEL

  1.  Harut Harutoğlu
  2.  Ediz Kızıl
  3. Arda Dumrul
  4. Kardelen Dumrul
  5. Batuhan Nihat Cerit

3.LEVEL

1.  Murat Şehzade

2.  Meryem Arslan

3.  Yulduz Açilova

4.  Adnan Özcevher

5.  Fevzi Faslıgil

4.LEVEL

1.  Efe Yetimoğlu

2.  Doğukan Tunalı

3.  Batuhan Gören

5.LEVEL

1.  Güner Çakın

2.  Mustafa Bürüncük

banner360
Son Güncelleme: 10.06.2021 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapılıyor
Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapılıyor
Geleceğin yarışçıları parkura çıkıyor
Geleceğin yarışçıları parkura çıkıyor
Aren emin adımlarla
Aren emin adımlarla
Nicosia Motors Tenis Ligi 2.devresi başlıyor
Nicosia Motors Tenis Ligi 2.devresi başlıyor
Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak
Vadili Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul yapılacak
4. City Mall Klasik Slalom Yarışı
4. City Mall Klasik Slalom Yarışı
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” semineri yapılıyor
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” semineri yapılıyor
Nesdersan.com Rallisi basına tanıtıldı
Nesdersan.com Rallisi basına tanıtıldı
Binatlı sezonu açtı
Binatlı sezonu açtı
Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor
Kulüpler Birliği genel kurula gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim