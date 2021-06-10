MMA sonuçları açıklandı

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan (%20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri, %20 Fiziksel Yeterlilik) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 15 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

2.LEVEL

Harut Harutoğlu Ediz Kızıl Arda Dumrul Kardelen Dumrul Batuhan Nihat Cerit

3.LEVEL

1. Murat Şehzade

2. Meryem Arslan

3. Yulduz Açilova

4. Adnan Özcevher

5. Fevzi Faslıgil

4.LEVEL

1. Efe Yetimoğlu

2. Doğukan Tunalı

3. Batuhan Gören

5.LEVEL

1. Güner Çakın

2. Mustafa Bürüncük