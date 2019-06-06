Minikler Anı Turnuvası yapılıyor

Sipahi Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan merhumlar Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz minikler anı futbol turnuvası yapılıyor. 9 Haziran Pazar günü yapılacak olan U12 yaş turnuvasına Sipahi Akademi, Dörtyol Akademi, Yeni Erenköy Akademi, Karadeniz 61 Akademiden oluşan dört takım katılımı ile tek maç eleme sistemine göre mücadele edecek. Yeni Erenköy stadında saat 17:30 da başlayacak olan U12 yaş minikler turnuvasında 2007-2008 doğumlu minik sporcular katılacak. Son aylarda apılan turunvalar ile minik sporculara futbol imkanı sağlama adına gerçekleştirilecek olan turnuvada sporcular hünerlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Sipahi Spor Kulübü başkanı Göksal Hacıhasanoğlu tarafından düzenlenen merhumlar Cemil Yılmaz, Nejat Göksal Karpaz 12 yaş minikler anı futbol turnuvanın anlamına ve öenemine vurgu yapılarak, turnuva sonunda düzelenecek ödül töreninde tüm takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek. Turnuva sonrasında ise Karadeniz 61 Kültür Derneği’nin çocuklara döner ikram edilecek.