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Minikler Ali Ceylan için oynayacak

Minikler Ali Ceylan için oynayacak

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:12
Minikler Ali Ceylan için oynayacak

Ali Ceylan anısına düzenlenen minikler futbol turnuvası Cumartesi günü başlayacak.

Maraş Gençlik Spor Kulübü merhum futbolcusu Ali Ceylan’ı anı turnuvası ile anılıyor. Maraş Gençlik Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00 da başlıyor. 4.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvasına Maraş Gençlik, Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Yenicami, Mormenekşe, Değirmenlik, Karadeniz 61, Sipahi minik takımları katılıyor. 2007-2008 doğumlu futbolcuların katılacağı 4.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası iki grupta dört takım tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçaları kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvada yarı final maçların galipleri final mücadelesi verecek. 4.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvasında dün çekilen kura sonucunda gruplar ve program da belli oldu. Turnuvada A grubunda Maraş Gençlik, Yenicami, Mormenekşe, Sipahi, B grubunda ise Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Değirmenlik, Karadeniz 61 takımları yer alıyor. 4.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvası, Gazimağusa Maraş stadında Futbol Federasyonuna bağlı hakemlerin yönetecek. 4.Ali Ceylan  minikler anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgesi yetkililer tarafından verilecek.

4.Ali Ceylan minikler anı futbol turnuvasına maç programı şöyle :

A GRUBU

A Grubu Saat 16:00 Maraş Gençlik-Yenicami

A Grubu Saat 16:15 Mormenekşe-Sipahi

A Grubu Saat 16:45 Yenicami-Mormenekşe (15 dakika aradan sonra oynanacak)

A Grubu Saat 17:00 Maraş Gençlik-Sipahi

A Grubu Saat 17:30 Maraş Gençlik-Mormenekşe (15 dakika aradan sonra oynanacak)

A Grubu Saat 17:45 Yenicami-Sipahi

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B GRUBU

B Grubu Saat 16:00 Mağusa Türk Gücü-Yonpaş Dumlupınar

B Grubu Saat 16:15 Değirmenlik-Karadeniz 61

B Grubu Saat 16:45 Yonpaş Dumlupınar-Değirmenlik (15 dakika aradan sonra oynanacak)

B Grubu Saat 17:00 Mağusa Türk Gücü-Karadeniz 61

B Grubu Saat 17:30 Mağusa Türk Gücü-Değirmenlik (15 dakika aradan sonra oynanacak)

B Grubu Saat 17:45 Yonpaş Dumlupınar-Karadeniz 61

Yarı Final

Saat 18:15 (A1 / B2) - (B1 / A2)

Final

Saat 18:45

Ödül Töreni

Saat 19:15

Anahtar Kelimeler:
Ali Ceylan Anısına Futbol Turnuvası
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