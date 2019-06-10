Minik En İyi 8’ler Şampiyonası yapıldı

Masa Tenisinde Minik En İyi 8’ler şampiyonası, önceki gün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Nihal Zorlu, erkeklerde Arda Kantara şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

2.İlke Yücel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Asya Akal (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

4.Yaren Yıldırım (Karşıyaka)

Erkekler;

1.Arda Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Arda Alat (Karşıyaka)

3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

4.Baran Beyit (Yakın Doğu Üniversitesi)