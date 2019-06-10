banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93914
ALTIN
246.979
DOLAR
5.7773
STERLİN
7.3529
EURO
6.5324
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Minik En İyi 8’ler Şampiyonası yapıldı

Minik En İyi 8’ler Şampiyonası yapıldı

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:20
Minik En İyi 8’ler Şampiyonası yapıldı

Masa Tenisinde Minik En İyi 8’ler şampiyonası, önceki gün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Nihal Zorlu, erkeklerde Arda Kantara şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

2.İlke Yücel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Asya Akal (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

4.Yaren Yıldırım (Karşıyaka)

Erkekler;

1.Arda Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Arda Alat (Karşıyaka)

3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

4.Baran Beyit (Yakın Doğu Üniversitesi)

Anahtar Kelimeler:
Minik En Iyi 8lerKktc Masa Tenisi Minikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hilarion’a tırmandılar
St. Hilarion’a tırmandılar
Olguner üçüncü oldu
Olguner üçüncü oldu
Karaşahin yeniden başkan
Karaşahin yeniden başkan
Kanal T ödülleri bu akşam veriliyor
Kanal T ödülleri bu akşam veriliyor
Aydın Yılmaz Gençlerbirliği için geldi
Aydın Yılmaz Gençlerbirliği için geldi
Özgün Atakan için oynadılar
Özgün Atakan için oynadılar
Dağer Forest oldu
Dağer Forest oldu
Levent şampiyonluğa yakın 42-79
Levent şampiyonluğa yakın 42-79
Kaptan yuvada kaldı
Kaptan yuvada kaldı
Aquatlon birincisi Paşa
Aquatlon birincisi Paşa

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim