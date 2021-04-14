Minik efsaneler sahaya indi

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi çalışmalarına başladı.

Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararları gereği pandemi kurallarına uygun mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek yapılan antrenmanlar geçtiğimiz hafta başladı.

Akademi koordinatörü Salih Işık ve antrenörler nezdinde her yaş grubu için ayrı olarak belirlenmiş gün, saat ve alanlarda çalışmaların sürdürürldüğü belirtildi.

Çetinkaya altyapısını oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar Metehan tesislerinde bulunan doğal çim alanda gerçekleştiriliyor.