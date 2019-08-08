Minci istifa etti

Geçtiğimiz yıl Kenya Premier lig takımı Gor Mahia’nın başına takım son sıradayken geçen ve takımını Lig Şampiyonu yapan ve Şampiyonlar ligine katılmasını sağlayan Kıbrıslı Türk teknik adam Hasan Oktay Minci dün istifasını yönetime sundu. Özel sorunları olduğunu belirten ve artık Gor Mahia’da çalışamayacağını yönetime bildiren ve istifasını sunan Minci’nin bu talebi yönetim tarafından kabul gördü ve karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı.

Gor Mahia'nın baş antrenörünü Hasan Oktay Minci yaptığı açıklamada “İstifa dilekçemi, bugün [6 Ağustos] Gor Mahia FC baş antrenörü olarak istifamı kabul etmektesiniz. Kulübün web sitesinde söylendiği gibi “Size ve tüm bu kulübe teşekkür etmek istiyorum, bu harika kulübü yönetmeme izin verdiğiniz, fırsat sağladığınız için. Ayrıca taraftarlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Ayrıca gelecek olan teknik adamın sizlere en iyisini diliyorum”

Kulübün teknik patron Hasan Oktay Minci’nin istifasını kabul etmesinin ardından bir açıklama yaparak Oktay’a hizmetleri için teşekkür etti.

Gor Mahia kulübünden yapılan açıklamada "Kulüp, Oktay'ın sözleşmesini feshetme isteğini kabul etti ve hizmetleri için kendisine teşekkür etti. Kulüp ayrıca, Oktay'ın daha iyi yerlerde olması için başarılar diliyor" dedi.

Bu arada, eski Berekum Chelsea ve Asante Kotoko baş antrenörü Steven Polack'un Oktay'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için Gor Mahia'ya gittiği öğrenildi.