Minareliköy Şampiyon

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasında rakibi Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3 farklı mağlup eden Minareliköy, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde istediği sonuçları alamayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği ikinci sıradaki Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 yenerek, puan farkını kapattı ve ikincilik şansını devam ettirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND-Vadili Darts Derneği: 13-3

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Minareliköy S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

Lefkoşa Spor Birliği-Bay