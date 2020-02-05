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Minareliköy Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 11’nci hafta maçları önceki akşam oynandı.

Minareliköy Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 11’nci hafta maçları önceki akşam oynandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:03
Minareliköy Şampiyon

Yedi takımın mücadele verdiği ligin 11’inci haftasında rakibi Beyarmudu Belediyesi’ni 13-3 farklı mağlup eden Minareliköy, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde istediği sonuçları alamayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği ikinci sıradaki Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 yenerek, puan farkını kapattı ve ikincilik şansını devam ettirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 11’nci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

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LEGEND-Vadili Darts Derneği: 13-3

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Minareliköy S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 13-3

Lefkoşa Spor Birliği-Bay

Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
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