Minareliköy namağlup şampiyon

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Minareliköy yenilgisiz şampiyon oldu. Arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan eden Minareliköy’ün ardından 2019-2020 sezonu Lefkoşa Darts Birliği ikinci sırada tamamladı