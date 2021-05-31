Milli takım için mücadele ettiler

Ferdi Sparing (Serbest Müsabaka) disiplinlerinde yapılan 1. Etap Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Milli takım aday kadrosuna sporcu seçimi için yapılan maçlarda milli takım antrenörleri, milli takıma sporcu seçmek için büyük çaba gösterdiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp yetkililerince verildi.
Katagorilerinde birinci olan sporcular;
Bayanlar Sparing (Serbest Musabaka Sonuçları
1.Kategori: 1. Pınar Akarpınar
2.Kategori: 1. Şerife Nur Patlar
3.Kategori: 1. Açelya Ergin
4.Kategori: 1. Zeynep Keskin
5.Kategori: 1. Hande Erşahinoğlu
6.Kategori: 1. Duru Su Yenice
7.Kategori: 1. Ana Tüysüz
8.Kategori: 1. Elif Deniz Babacan
9.Kategori: 1. Ravza Tümay
10.Kategori: 1. Hiranur Tümay
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
2.Kategori: 1.Kerim Karpuz
3.Kategori: 1.Sezer Er
4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
5.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen
6.Kategori: 1.Daniel Kurshunov
7.Kategori: 1.Özkay Ramiz
8.Kategori: 1.Agit Yenice
9.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak
10.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren
11.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu
12.Kategori: 1.Arel Özberkman
13.Kategori: 1.Emir Kaflı
14.Kategori: 1.Maxim Sopiluk
15.Kategori: 1.Ata Mert Babacan
16.Kategori: 1.Mehmet Akın Köhneli