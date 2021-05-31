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Milli takım için mücadele ettiler

Taekwondo Karate Judo Federasyonu milli takım seçme 1. Etap Müsabakaları önceki akşam gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51
Milli takım için mücadele ettiler
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Ferdi Sparing (Serbest Müsabaka) disiplinlerinde yapılan 1. Etap Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Milli takım aday kadrosuna sporcu seçimi için yapılan maçlarda milli takım antrenörleri, milli takıma sporcu seçmek için büyük çaba gösterdiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp yetkililerince verildi.

Katagorilerinde birinci olan sporcular;

Bayanlar Sparing (Serbest Musabaka Sonuçları

1.Kategori: 1. Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1. Şerife Nur Patlar

3.Kategori: 1. Açelya Ergin

4.Kategori: 1. Zeynep Keskin

5.Kategori: 1. Hande Erşahinoğlu

6.Kategori: 1. Duru Su Yenice

7.Kategori: 1. Ana Tüysüz

8.Kategori: 1. Elif Deniz Babacan

9.Kategori: 1. Ravza Tümay

10.Kategori: 1. Hiranur Tümay

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Erkekler Sparing (Serbest Musabaka Sonuçları

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

2.Kategori: 1.Kerim Karpuz

3.Kategori: 1.Sezer Er

4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

5.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen

6.Kategori: 1.Daniel Kurshunov

7.Kategori: 1.Özkay Ramiz

8.Kategori: 1.Agit Yenice

9.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak

10.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren

11.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu

12.Kategori: 1.Arel Özberkman

13.Kategori: 1.Emir Kaflı

14.Kategori: 1.Maxim Sopiluk

15.Kategori: 1.Ata Mert Babacan

16.Kategori: 1.Mehmet Akın Köhneli

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