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Milli sporcumuz Kurumanastırlı Ankara yolcusu

KKTC de MMA sporunun kurucularından olan milli sporcumuz Hasan Kurumanastırlı T1 MMA özel turnuvası için Ankara'ya gidiyor.

Milli sporcumuz Kurumanastırlı Ankara yolcusu

KKTC de MMA sporunun kurucularından olan milli sporcumuz Hasan Kurumanastırlı T1 MMA özel turnuvası için Ankara'ya gidiyor.

11 Şubat 2020 Salı 22:44
Milli sporcumuz Kurumanastırlı Ankara yolcusu

Milli sporcumuz Kurumanastırlı Ankara yolcusu

KKTC'de MMA sporunun kurucularından olan milli sporcumuz Hasan Kurumanastırlı T1 MMA özel turnuvası için Ankara'ya gidiyor. MMA sporuna TMMAF Başkanı Ali Arık yardımlarıyla 2016 yılında başlayan dövüsçümüz Hasan Kurumanastırlı, 2017 yılında dünya MMA Federasyonu WMMAF Türkiye'nin Antalya’da düzenlediği dünya şampiyonasında Türk Milli Takımı adına dövüşen Kurumanastırlı ağır sikletlerde tüm disiplinlerde dövüşerek 1.’lik kürsüsüne çıkmayı başarmıştır. 15 – 16 Şubat tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan T1 Türkiye’nin en iyi MMA sporcularının katılacağı organizasyon için davet edilen milli sporcumuz Kurumanastırlı, tüm disiplinlerde dövüşeceğini ve tüm disiplinlerde KKTC’ye dereceyle döneceği konusunda iddaalı olduğunu belirtti.

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