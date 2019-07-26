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Mike dönmek istiyor

Mike dönmek istiyor

26 Temmuz 2019 Cuma 08:49
Mike dönmek istiyor

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Bir dönem Mağusa Türk Gücü ve Ozanköy formaları giyen savunma oyuncusu Lewis Abraham Mike, spor servisine yaptığı açıklamada futbol hayatını ülkemizde sürdürmek istediğini söyledi.

Mağusa Türk Gücü'nün 2013 yılında adaya getirdiği ve ülkemizde beş sezon forma giyen savunma oyuncusu Lewis Abrahun Mike, adaya dönme kararı aldı. Mike, spor servisine yaptığı açıklamada "Futbol hayatıma Kıbrıs'ta devam etmek istiyorum. Tekliflere açığım" dedi. Kıbrıs'ı özlediğini de söyleyen Mike, "Umarım yeniden Kıbrıs'ta futbol oynama şansım" olur dedi. Mike, 2013-2017 yılları arasında Mağusa Türk Gücü'nde, 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde ise Ozanköy'de forma giymişti.

Anahtar Kelimeler:
Abraham Mike
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