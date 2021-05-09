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Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı

Basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane basketbolcu Micheal Jordan'ın North Carolina forması açık arttırmada 1,38 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. Bu satışla kendi rekorunu egale eden Jordan'ın 1986-87 sezonu Chicago Bulls forması da 480 bin dolara satılmıştı.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:51
Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı
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Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi ismi olarak gösterilen Micheal Jordan'ın 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina forması rekor bir ücrete satıldı.

YİNE REKOR KIRDI

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Micheal Jordan'ın 1986-87 sezonu Chicago Bulls forması ekim ayında rekor ücrete satılmıştı. Efsane basketbolcuya ait olan bu rekor, yine kendisi tarafından egale edildi. Jordan'ın giydiği North Carolina Tar Heels forması, 1,38 milyon dolara alıcı buldu ve yeni bir rekora imza atıldı.

6 NBA ŞAMPİYONLUĞU

1984 yılında Chicago Bulls ile NBA'e adım atan efsane basketbolcu, Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. 2003 yılında Washington Wizards ile aktif basketbol kariyerini noktalayan Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.

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