Micheal Jordan'ın forması rekor kırdı

Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi ismi olarak gösterilen Micheal Jordan'ın 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina forması rekor bir ücrete satıldı.

YİNE REKOR KIRDI

Micheal Jordan'ın 1986-87 sezonu Chicago Bulls forması ekim ayında rekor ücrete satılmıştı. Efsane basketbolcuya ait olan bu rekor, yine kendisi tarafından egale edildi. Jordan'ın giydiği North Carolina Tar Heels forması, 1,38 milyon dolara alıcı buldu ve yeni bir rekora imza atıldı.

6 NBA ŞAMPİYONLUĞU

1984 yılında Chicago Bulls ile NBA'e adım atan efsane basketbolcu, Bulls ile 6 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. 2003 yılında Washington Wizards ile aktif basketbol kariyerini noktalayan Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.