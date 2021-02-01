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MGA hentbol takdir topluyor

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:33
MGA hentbol takdir topluyor
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Hentbolda uzun yıllardır Mağusa takımlarının olmayışıyla yaşanan boşluk artık ortadan kalkıyor. Mağusa Gelişim Akademisi hentbol erkek takımları, covid-19 salgını ve pandemiden oluşan olumsuz koşullara rağmen oluşturuldu.

U-18 liginde 3. oldu

Aralık ayı ve Ocak ayı içerisinde yapılan U18 ligi’ne katılan ve üçüncü olan MGA takımının büyük erkek kadrosu da, pandemi şartlarının ortadan kalkması ve liglerin başlaması halinde katılım gösterecek. Genç bir kadroya sahip takım oyuncuları, yine de büyük istek ve hırsla çalışmalarını sürdürüyor.

Kahraman: “Lefkoşa dışından tek takımız”

MGA Hentbol Takımları Antrenörü Kılıçali Kahraman, Lefkoşa dışından liglere katılan tek takım olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“ Liglere katılacağız. İlk önce KTSYD Kupası’na katıldık. UKÜ’ye kaybederek finale çıkamadık. Sağlık ve pandemi şartları izin verdiği sürece antrenmanlara devam edeceğiz. U-18 Ligi’nde de yer aldık. Hedefimiz, hentbol spor dalında Mağusa’yı, Gazimağusa Belediyesi’ni ve Mağusa Gelişim Akademisi’ni en iyi şekilde temsil etmektir. İlla ki şampiyonluk şeklinde bir hedefimiz yok. Amacımız, öncelikle centilmen, hayatına sporu katmış, bölgesini ve ülkesini seven sportif gençler yetiştirmektir. Bu anlamda iki yıl önce Büyükler kategorisinde kazandığımız “En Centilmen takım” kupası bizim için büyük bir ödül olmuştur. Bize desteğini esirgemeyen Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve MGA Başkanımız Özgür  Gezmiş’e de ayrıca teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa Gelişim AkademisiMGA HentbolHentbol
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