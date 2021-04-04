"Metgin, sporumuza köprü olacak"

Proje için istediği desteği alan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Yıllarca ülke sporuna hizmet eden, sporcu ve yardımsever kişiliği ile bilinen, spor camiasının sevilen saygın işadamı Engin Yeşilada’yı ziyaret ettik.



Çocuklarımıza verdikleri değer için cimnastik ailesi olarak Engin Yeşilada, Mehmet Hatay, Derin Yeşilada, Mustafa Akçaba ve tüm Metgin ailesine çok teşekkürü bir borç biliriz.”