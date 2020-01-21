Mete Adanır anıldı

Ülkemizin yetiştirdiği, Türkiye Birinci Ligi’ndeki Futbol Elçimiz olarak andığımız Mete Adanır, aramızdan ayrılışının 31'inci yılında kabri başında anıldı.

Samsunspor forması giydiği 20 Ocak 1989 tarihinde takımı Samsunspor ile Malatya deplasmanına giderken, takım otobüsünün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mete Adanır anısına düzenelen anma töreninde kardeşi Eralp Adanır Mete’nin zorluklar içinde neleri başardığını kaydederek hayalinin bir futbol akademisi kurmak olduğunu kaydetti.

Bugün yine kara

Samsunspor adına gelen davetliler her yıl olduğu gibi bugün de 20 Ocak’ın siyaha döndüğünü kaydederek Mete için yaptırılması planlanan anıt için izin beklediklerini söylediler.

Piskopulu “mete gibi Sevim abi gibi kişileri yaşatacağız”

Doğan Türk Birliği başkanı Bayar Piskopulu ise yaptığı konuşmada yakın bir gelecekte kendi kulüp tesislerini yapacaklarını ve bu tesiste Mete gibi Sevim Ebeoğlu gibi hem topluma hem kulübe mal olmuş kişiler için özel bir yer yapacaklarını kaydetti.

Oben “Mete’nin akademi hayalini DTB gerçekleştirebilir”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanı Çelen Oben’de yaptığı konuşmada Mete’nin hayalinin Doğan Türk Birliği Kulübü tarafından hayata geçirilebileceğini bunun için de yönetim kurulunun hayır demeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Birinci “gelecek yıl mete’nin futbol oynadığı 4 kulüp arasında turnuva yapılmalı”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanı Ertan Birinci ise gelecek sene devre arasında Mete’nin Türkiye’de futbol oynadığı üç takım ile Doğan Türk Birliği’nin katılacağı bir futbol turnuvasının Kuzey Kıbrısta yapılmasının güzel olacağını söyledi.