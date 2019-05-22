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Mesarya’dan mutlu son

Mesarya’dan mutlu son

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
Mesarya’dan mutlu son

K-Pet 1.ligde mücadele eden Güney Mesarya’nın sarı kırmızılı ekibi Mesarya ligi yedinci sırada tamamlayarak sezonu mutlu sonla noktaladı. Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakalarında şampiyon olarak 1.lige yükselen Mesarya, sezona Mehmetali Topaloğlu, Ömür Devecioğlu eş başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 yıl aradan sonra şampiyon olarak tekrar 1.lige yükselerek, antrenör Çağan Çerkez yönetiminde Kaleci antrenör Özgür Ruso ile birlikte başlanılan ligde ilk dört haftalık bölümde beklenilen performans ve başarıyı sağlayamayarak puan cetvelinde 1 puanla ondördüncü sırada yer aldı.

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Play-Off’u Kaçırdık
Ligde istikrarlı sonuçlar alan Mesarya’nın play-off oynayacak duruma gelmesi ile birlikte ligde kalan son 4 maçtan en iyi sonuçları alarak play-off’a kalmak istediklerini söyleyen Ahmet Ogan, içeride oynadıkları 2 maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, deplasmandaki 2 maçı kaybederek play-off’a kalmayı da kaçırdıklarını söyleyerek, ligin sonunda (ikinci devre 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet) topladıkları 41 puanla ligi 7.sırada noktaladıklarını sözlerine ekledi.

“Mutlu Sonla Noktalandı”
K-Pet 1.ligde mücadele eden sarı kırmızılı ekibi Mesarya’nın sezon içerisinde saha sıkıntılarından dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdiklerine vurgu yapan teknik direktör Ahmet Ogan, devre arasındaki çalışmalarda eş başkanlarımız, yönetim, teknik kadro olarak yoğun mesai harcadıklarını belirtti. İkinci devreye mütiş geri dönüşle başlanılmasına rağmen daha sonra istikrarsız sonuçlar aldıklarında dolayı ligde sıkıntılar yaşandığına işaret eden teknik direktör Ahmet Ogan, kısa sürede toplarlanma sürecine girilerek üst üst kazanılan maçlarla play-off için önemli avantaj sağlandığını belirtti. Ligin son maçlarında istedikleri finali yapamadıklarına vurgu yapan Ahmet Ogan, netice itibarı ile göreve geldikten sonra 1 puanla başlayan zorlu periyot da ilk devrede 22, ikinci devrede 19, toplamda 41 puan toplayarak ligi yedinci sırada mutlu sonla noktaladıklarını söyledi. Mesarya teknik direktörü Ahmet Ogan, göreve geldikleri günden sonun kadar her türlü maddi ve manevi desteğini sağlayan eş başkanlar Mehmetali Topaloğlu, Ömür Devecioğlu’na, Halil Topaloğlu, Kaan Ertuğ, Fikret Uluerli, Sait Uzun, Halil Saka, Hüseyin Sabancı, Biray Topaloğlu, Hakan Ertuğ, yöneticilerimize, maddi ve manevi olarak yanımızda olan Paşaköy Belediye başkanı Habil Tülücü’ye, tüm sponsorlarımıza, Gürkan Onalt’a hocalarım Korhan Kotbaş, Mustafa Özkaraman, yardımlarını esirgemeyen Cengiz Özer, Recep Karadağ, her zaman yanımızda destek olan 12.adamımız taraftarlarımıza ve işin gerçek mimarları “Cesur Yüreklerimiz” futbolcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı.   

Anahtar Kelimeler:
Mesarya Futbol
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