Mesarya’da yeni yönetim belirlendi

K-Pet Süper Lig’in yeni ekiplerinden Mesarya olağan genel kurulu gerçekleştirilirken yeni yönetim de belirlendi.
Kulüp lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Halil Topaloğlu başkanlığa devam ederken kulübün yeni yönetim kurulu da belli oldu.
Yapılan Genel Kurul sonrası görev dağılımı şöyle;
Başkan:Halil Topaloğlu
Kordinatör: Ömür Devecioğlu
Genel Sekreter: Batuhan Refikoğlukarı
Sporcu Sorumlusu: Said Uzun
Sosyal İşler Sorumlusu: Çetin Sadeli
Lokal ve Tesis sorumlusu: Kaan Ertuğ, Kemal Kalkaner, Halil Saka
Mali işler: Hasan Adahan, Adil Onalt