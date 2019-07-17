Mesarya’da hedef Süper Lig

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mesarya yeni sezon hazırlıkları kapsamında resmi sezon açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Akdoğan Özgürlük Stadı’nda gerçekleştirilen sezon açılışına mesarya takımının yeni transferleri de katıldı.

Teknik patron Nazım Aktunç iyi bir takım kurduklarını ve hedeflerinin Süper Lige yükselmek olduğunu söyledi.

Takım ruhunu kuracağız

Aktunç, İbrahim Çıdamlı, Halil Turan, Sami Ergazi gibi süper lig tecrübesi olan oyuncularla kurulu bir takım olarak hedefe ulaşmak için çalışacaklarını kaydetti.

Çok iyi ve doğru çalışarak birlik beraberliği sağlayacaklarını kaydeden Aktunç takım ortamı yaratarak başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

Çok yetenekli gençlerimiz var

Mesarya bölgesine yeni bir heyecan getirmek istediklerini söyleyen Aktunç “ Çok yetenekli ve çok iyi oyuncularımız var. Onları sürekli oynatıp ülke futboluna kazandıracağız” dedi.