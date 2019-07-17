banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98517
ALTIN
258.100
DOLAR
5.7068
STERLİN
7.0764
EURO
6.3970
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
banner306

Mesarya’da hedef Süper Lig

Mesarya’da hedef Süper Lig

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:31
Mesarya’da hedef Süper Lig

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mesarya yeni sezon hazırlıkları kapsamında resmi sezon açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Akdoğan Özgürlük Stadı’nda gerçekleştirilen sezon açılışına mesarya takımının yeni transferleri de katıldı.

Teknik patron Nazım Aktunç iyi bir takım kurduklarını ve hedeflerinin Süper Lige yükselmek olduğunu söyledi.

Takım ruhunu kuracağız

Aktunç, İbrahim Çıdamlı, Halil Turan, Sami Ergazi gibi süper lig tecrübesi olan oyuncularla kurulu bir takım olarak hedefe ulaşmak için çalışacaklarını kaydetti.

Çok iyi ve doğru çalışarak birlik beraberliği sağlayacaklarını kaydeden Aktunç takım ortamı yaratarak başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

Çok yetenekli gençlerimiz var

Mesarya bölgesine yeni bir heyecan getirmek istediklerini söyleyen Aktunç “ Çok yetenekli ve çok iyi oyuncularımız var. Onları sürekli oynatıp ülke futboluna kazandıracağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mesarya Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOL sezonu açtı
TOL sezonu açtı
Lefke çalışmalara başladı
Lefke çalışmalara başladı
Görneç sahada
Görneç sahada
GG’den sezona merhaba
GG’den sezona merhaba
Esentepe'nin hedefi Süper Lig’e yükselmek
Esentepe'nin hedefi Süper Lig’e yükselmek
Düzkaya sezona başladı
Düzkaya sezona başladı
Cihangir sahaya indi
Cihangir sahaya indi
Denerel'den Başbakan'a ziyaret
Denerel'den Başbakan'a ziyaret
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Minik, yıldız ve gençler mücadele etti
Nazım ayrılmak istiyor
Nazım ayrılmak istiyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim