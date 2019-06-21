Mesarya U21 Ercen’e emanet

K-Pet Birinci Lig ekiplirinden Mesarya geçtiğimiz sezon Yeniboğaziçi’nde yardımcı antrenörlük yapan Ahmet Ercen ile anlaştı. Ahmet Ercen gelecek sezon Mesarya U21 takımını çalıştıracak ve aynı zamanda A Takımda ise atletik performans sorumlusu olarak görev yapacak. Ahmet Ercen yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi” Y yeni gorevime başlarken bana güvenen bir teknik ekip ve yönetim kurulu var bu sevindirici bir olay. Bilindiği zere artık futbol farklı seviyeler de oynanıyor, ben de bu bilgiye sahipken yönetimin bana malzeme olarak destek çıkması çok bütünleyici oldu. Bu doğrultuda da bilimsel testlerimize basladık.Bu işimize ve takımımıza duyduğumuz saygının göstergesidir, başarılı bir sezon gecireceğimize inaniyorum” dedi.