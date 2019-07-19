Mesarya hedefe hazırlanıyor

Transfer döneminin en flaş ekiplerinden Mesarya’da yeni teknik adam Nazım Aktunç’un tek hedefi Süper Lig.
Özellikle transferde son yapılan hamleler çok dikkat çekici oldu. Bonservisli olarak kadroya Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı gibi ülkenin yıldız oyuncuları dahil edildi.
Hedefimiz Süper Lige çıkmaktır
Zaten zor bir ligdi şimdi daha zor
Aktunç uzun yıllar sonra takımların 1. Lig’e yatırım yaptıklarını ve çok önemli transferler gerçekleştirdiklerini kaydederek “Zaten çok zor bir ligdi. Şimdi ise elit seviyede yıldızların olduğu belki de seyir zevkinin Süper Lig’in üzerinde olacağı bir lig izleyeceğiz” dedi.