Mesarya hedefe hazırlanıyor

Transfer döneminin en flaş ekiplerinden Mesarya’da yeni teknik adam Nazım Aktunç’un tek hedefi Süper Lig.

Özellikle transferde son yapılan hamleler çok dikkat çekici oldu. Bonservisli olarak kadroya Halil Turan ve İbrahim Çıdamlı gibi ülkenin yıldız oyuncuları dahil edildi.

Hedefimiz Süper Lige çıkmaktır

“Yönetimimiz bizim taleplerimizi büyük fedakarlıklarla yerine getirdi. Gelinen noktada ayaklarımız yere basıyor ancak tabii ki hedefimiz bir üst lige çıkmaktır” diyen Aktunç “Mesarya tam bir deplasmandır ve taraftar sayısı da hiç azımsanacak seviyede değildir. Gerek sosyal medyada gerekse reel hayatta desteklerini hissediyoruz” dedi.

Zaten zor bir ligdi şimdi daha zor

Aktunç uzun yıllar sonra takımların 1. Lig’e yatırım yaptıklarını ve çok önemli transferler gerçekleştirdiklerini kaydederek “Zaten çok zor bir ligdi. Şimdi ise elit seviyede yıldızların olduğu belki de seyir zevkinin Süper Lig’in üzerinde olacağı bir lig izleyeceğiz” dedi.