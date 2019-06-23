Merve’li Türkiye Tokyo’ya doğru

Ülkemiz voleybolcularından Merve Çelebi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım için düzenlenen CEV Continental Cup’ta dün oynadıkları maçı kazanarak gelecek yıl yapılacak ikinci kademe maçlarına katılmaya hak kazandı.

Voleybolcumuz Merve Çelebi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım için düzenlenen CEV Continental Cup’ın ilk aşamasını Türkiye Milli Takımı ile geçti ve ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı.

İlk kademe tamamlandı

Gürcistan’ın batum şehrinde düzenlenen CEV Continental Cup ilk aşama organizasyonunda macaristan ile oynayan ve ilk ikiye kalmayı garantileyen Merve Çelebi ve takımı gelecek yıl yapılacak ikinci kademe maçlarında Tokyo Olimpiyatlarına gidebilmek için mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler CEV Continental Cup’ta ikinci aşamaya yükselmeye hak kazanıyor. Beş grupta daha önce oynanan karşılaşmalar sonunda ikinci aşamaya yükselen ekipler belli olmuştu.

İkinci kademe 2020’de

CEV Plaj Voleybolu Continental Cup’ta ikinci tur mücadeleleri ise; 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

23-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Finalleri’nde; şampiyon olan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.