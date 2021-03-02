Merveli Türkiye 3. oldu

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncülüğü elde etti

Merve Çelebi’li Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı'nda üçüncü oldu.

Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Turu Wagrain Etabı'nın ikinci haftasında mücadele eden milliler, üçüncülük maçında Litvanya'yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Milli takım, Avrupa Turu Wagrain Etabı'nın ilk haftasını namağlup şampiyon tamamlamıştı.