Merve Avusturya yolcusu

Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı’na çağrılan Merve Çelebi 17 Şubat’ta Kayseri’deki kampa katılacak

Voleybolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden giderek Türkiye’de büyük başarılar elde eden Merve Çelebi Türkiye milli takımına çağrıldı. Merve geçtiğimiz yıl kar voleybolunda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye milli takımının Avrupa’da mücadele edeceği maçlar için davet aldı.

Avusturya’da mücadele edecek

Türkiye Milli Takımına davet alan Merve, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) Avusturya’nın Wagrain şehrinde düzenleyeceği Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda mücadele edecek.

Dün kampa katıldı

Milli kadroya çağrılan Merve Çelebi hafta sonu Türkiye’ye giderek Türkiye Milli Takımının 7-17 Şubat tarihleri arasında Erciyes’te kampa girdi.

Kayseri’deki kampı tamamlayacak olan Türkiye Milli Takımı ile birlikte Merve maçlar için Avusturya’ya gidecek.

Maçlar 19 Şubat’ta başlayacak

19-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu mücadelesi Avusturya’nın Wagrain şehrinde oynanacak.