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Mert resmen Ankas’da

BAL ligi ekiplerinden Ankaspor Yonpaş Dumlupınar'ın gelecek vaat eden yıldız adayları arasında yer alan Mert Güçlücan’ı kadrosuna kattı

30 Mart 2021 Salı 20:13
Mert resmen Ankas’da
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Gaziantep’in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Ankasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bordo – mavili ekip, Yonpaş Dumlupınar'ın gelecek vaat eden yıldız adayları arasında yer alan Mert Güçlücan’ı kadrosuna kattı.

Dumlupınar’ın alt yapısında yetişen ve geçen sezon A takım formasını başarılı bir şekilde terleten 2002 doğumlu genç yetenek, bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Gaziantep Ankasspor’da mücadele edecek.

Şampiyonluk yaşamaya geldim

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Kıbrıs dışında ilk defa bir takımda oynayacak olmanın ayrı bir heyecanını yaşadığını söyleyen Mert Güçlücan, “Ankasspor kulübü ile bir süreden beri antrenmanlara çıkıyorum. Hem teknik ekibin beni tanıması ve hem de benim onlar ile takım arkadaşlarımı tanımam açımdan bir süreç yaşadım. Burada başta başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere yardımcı oluyorlar. Adaptasyon açısından hiç zorluk yaşamadım. Bu da beni daha mutlu etti. Ankasspor’un hedefini anlattıklarında ikinci bir heyecan yaşadım ve buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Umut ediyorum hem kulübüm hem de benim adıma hayırlı bir sezon yaşarız” diye konuştu.

Antalya’da kamp yapılacak

Yeni sezon hazırlıklarını iki ayrı etapta gerçekleştirecek olan Gaziantep Ankasspor, birinci etap kampını kendi tesislerinde tamamladı ve 2 günlük iznin ardından 28 Mart Pazar günü Antalya Lara’da ikinci etap kampına katılacak. Genç yetenek Mert Güçlücan da takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarını Antalya kampında devam ettirecek.

Lisansı çıktı

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Gaziantep Ankasspor ile her konuda anlaşarak el sıkışan Kıbrıslı genç futbolcu Mert Güçlücan’ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkartılırken, 19 yaşındaki futbolcu resmen bordo – mavili ekibin kadrosuna katılmış oldu.

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