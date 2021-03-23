Mert Güçlücan, Gaziantep Ankaspor’da

Son yıllarda ülkemizde yetiştirdiği başarılı oyuncularla dikkat çeken Mağusa’nın sarı kırmızılı ekibi Yonpaş Dumlupınar’da Mehmet Altın’ın ardından takımın gelecek vaat eden kanat oyuncusu Mert Güçlücan da Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’ne transfer oldu. Tekniği, hızı, asistleri ve bitiriciliği ile bilinen Mert, BAL ekiplerinden Gaziantep Ankaspor ile anlaşmaya vardı. 17 Nisan’da başlayacak olan lig için bugün adadan ayrılan genç futbolcu, önümüzdeki günlerde yeni takımına imza atacak.