Mersinlik de en hızlı Denner

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. ve ilk yarışı önceki gün Mersinlik’te 8 ekibin katılımı, 7 ekibin finiş görmesiyle tamamlandı.

1. Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve az sayıda yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 3.5km’lik Mersinlik – Kantara etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Ahmet Debreli – Kemal Ataoğlu ikilisi geldiler.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 2,203 saniyelik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.