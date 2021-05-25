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Mersinlik de en hızlı Denner

Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. ve ilk yarışı önceki gün Mersinlik’te gerçekleştirildi

25 Mayıs 2021 Salı 16:38
Mersinlik de en hızlı Denner
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. ve ilk yarışı önceki gün Mersinlik’te 8 ekibin katılımı,  7 ekibin finiş görmesiyle tamamlandı.

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1.  Tırmanma, eşsiz dağ manzarası, güneşli hava eşliğinde pandemi koşullarına da uyularak, yarışmacı yakınlarının ve az sayıda yarış severin destekleri ve takipleri ile saat 14.00’de başlayan yarışta, ekipler 3.5km’lik Mersinlik – Kantara etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Ahmet Debreli – Kemal Ataoğlu ikilisi geldiler.

Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 2,203 saniyelik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.

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