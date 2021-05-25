Mersinlik de en hızlı Denner

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. ve ilk yarışı önceki gün Mersinlik’te 8 ekibin katılımı, 7 ekibin finiş görmesiyle tamamlandı.
Sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Deniz Denner – Ömer Topçu, ikinci Berk Balkanlar – Taner Balkanlar oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi, üçüncü ise Ahmet Debreli – Kemal Ataoğlu ikilisi geldiler.
Genel Klasman sıralamasında ise müthiş çekişmenini yaşandığı yarışta Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 2,203 saniyelik farkla Doğa Koyuncu, üçüncü ise Ahmet Öksüzoğulları – Hüseyin Evliya ikilisi oldular.