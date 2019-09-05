Merit Yeşilova’ya Esosa takviyesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vararak adaya getirdi.
BAL Ligi ekiplerinden Yozgatspor’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Esosa sağ ve sol kanatta oynama kabiliyetine sahip.
Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vardı..
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vararak adaya getirdi.
BAL Ligi ekiplerinden Yozgatspor’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Esosa sağ ve sol kanatta oynama kabiliyetine sahip.