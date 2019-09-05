banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100131
ALTIN
280.528
DOLAR
5.6788
STERLİN
7.0084
EURO
6.2778
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
banner307

Merit Yeşilova’ya Esosa takviyesi

Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vardı..

Merit Yeşilova’ya Esosa takviyesi

Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vardı..

05 Eylül 2019 Perşembe 14:15
Merit Yeşilova’ya Esosa takviyesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova takımı Esosa ile anlaşmaya vararak adaya getirdi.

banner317
Türkiye liglerinde Maradona lakaplı Esosa Priestley Irogue Merit Alsancak Yeşilova ile her konuda anlaşma sağlayarak dün Futbol Federasyonunda imza atarak resmen takıma katıldı.

BAL Ligi ekiplerinden Yozgatspor’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Esosa sağ ve sol kanatta oynama kabiliyetine sahip.

Anahtar Kelimeler:
Merit YeşilovaEsosa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahalara yeni makine
Sahalara yeni makine
MHK Yaz Semineri başladı
MHK Yaz Semineri başladı
Yıldızlar imzaları attı
Yıldızlar imzaları attı
KTFF artık cepte
KTFF artık cepte
Klasikler başkentte gezdi
Klasikler başkentte gezdi
Turnuva Lefke’nin
Turnuva Lefke’nin
Erdal ile YDÜ nikah tazeledi
Erdal ile YDÜ nikah tazeledi
Daireler sahaya indi
Daireler sahaya indi
Bankalar mücadelesi başladı
Bankalar mücadelesi başladı
Yenicami’den Yannick bombası
Yenicami’den Yannick bombası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim