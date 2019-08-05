Merit Yeşilova’da hazırlıklar son hız

K-PET Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Girne temsilcisi haftanın 6 günü yorucu idmanlar gerçekleşiyor. Antremanlara katılım eksiksiz ve oyuncuların ciddiyetinin üst seviyede olması teknik direktör Toygar Davulcu’yu bir hayli memnun ediyor.

Başka futbolcular da denenebilir

Yapılacak olan hazırlık maçlarında bu oyuncular dışında başka futbolcularında denenebileceği bilgisi alındı. Yabancı konusunda ince elenip sık dokunacak ve en iyisini bulana kadar araştırılmaya devam edilecek. Yerli transferi konusunda ise kulüplerinden izin alarak görüşülen ve prensipte anlaşılan 2 futbolcu olduğu bilgisi edinildi. Bu oyuncuların isimleri şu aşamada açıklanmış değil.