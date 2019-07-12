Merit Alsancak Yeşilova sezona merhaba dedi

K-PET Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, sezonun ilk antremanı Orhan Dural Stadyum’unda gerçekleştirdi. Rahatsızlığı bulunan Burak Koçar, izinli olan Jean Makoun ve takımdaki geleceği belirsiz olan Hasan Piro dışındaki tüm futbolcular idmana katıldı. Yeni transferler Salih Say ve Emin Atabek’de takımdaki yerlerini aldılar. Denemeye alınan Kingsley’de kendini göstermeye çalışacak.

Nurel: Hedefimiz şampiyonluğa oynamak

Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, Merit ile yürüttükleri projenin 3. senesinde olduğunu, genç oyuncuların tecrübe kazanmaya başladığını, yaptıkları tecrübeli transferlerle takımının gücüne güç katıldığını, birçok spor otoritesi tarafından şampiyonluk adayı olarak görüldüklerini, bunu normal karşıladıklarını, tabii ki hedeflerinin bu yolda yürümek olduğunu söyledi.

Davulcu: Çalışmalarımız hız kazanacak

Sezonu açtıklarını belirten Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Toygar Davulcu, temponun giderek artacağını sezona 2 kampla hazırlanacaklarını, ilk etabın 1-4 Ağustos’da İskele’deki Merit Cyprus Garden’da gerçekleşeceğini belirtti. Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği ve Doğan Türk Birliği ile hazırlık maçlarını planladıklarını söyledi. Kingsley, Mbah ve Levan’ın bu hazırlık maçlarında deneneceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam sonrasında yabancı oyuncuların durumunun netlik kazanacağını söyledi.