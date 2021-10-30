Merit Alsancak Yeşilova Deplasmanda lider

Cihangir 1-Merit Alsancak Yeşilova 2

Necmi.Belge

Aksa Süper Ligi'nin bugün Cihangir'de oynan 7.hafta karşılaşmasında, deplasmandaki Merit Alsancak Yeşilova lider Cihangir'i 2-1 mağlup etti. Merit Alsancak Yeşilova bu sonuçla 15 puana yükselerek, liderliği devraldı. Cihangir ise 14 puanda kalırken yenilgisizligini de yitirdi ve ligde tek yenilgisiz takım Merit Alsancak Yeşilova kaldı.

İki takım da karşılaşmaya hızlı basladi ancak ilk yarıdaki ataklar sonu vermedi ve devre 0-0 golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Merit Alsancak Yeşilova Cihangir defansından Zihni'nin yaptığı iki hatay iyi değerlendirdi.

Bu hataların ilki 53.dakikada oldu ve Zihni'nin kısa düşen pasını Yasin Doğan ağlara gönderdi. 0-1 yine Zihni'nin bu kez 79. dakikada yaptığı hayatı affetmeyen Vakkas Kaynarca skoru 0-2'ye getirdi.

Bu gole rağmen oyuna asılan Cihangir 90. dakikada Selçuk Sergeç ile farkı bire indirsede bu gol yetmedi ve Merit Alsancak Yeşilova Alssncak'a lider döndü 1-2.