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Merhum Mustafa Ağa anısına atış turnuvası düzenlendi

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

Merhum Mustafa Ağa anısına atış turnuvası düzenlendi

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Mustafa Ağa Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:29
Merhum Mustafa Ağa anısına atış turnuvası düzenlendi

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası, 80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.

Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi.

YILDIZLAR

Salih Kıranoğlu

Halil Turay

3- Ada Tüzel

GENÇLER;

Berke Sunisioğlu

Hasan Sunisioğlu

3- Yaşar Özgüvenel

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ATICI;

Kazım Aylanç

İzzet Hakkıoğlu

3- Özkan Uzunsaf

AVCI;

Kadir Çakır

Birtan Ketenoğlu

3- Yıldıray Madenci

VETERAN

1-Yaşar Çiftgül

2-Bülent Kibar

3- Erkan G.

Son Güncelleme: 03.10.2019 21:31
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ağa
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