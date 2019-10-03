Merhum Mustafa Ağa anısına atış turnuvası düzenlendi

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonunda gerçekleştirilen Anı Turnuvası, 80 sporcunun katılımıyla 5 kategoride yapıldı.
Kalabalık bir izleyici önünde yapılan turnuva sonunda, dereceye giren sporculara kupaları verildi.
YILDIZLAR
Salih Kıranoğlu
Halil Turay
3- Ada Tüzel
GENÇLER;
Berke Sunisioğlu
Hasan Sunisioğlu
3- Yaşar Özgüvenel
Kazım Aylanç
İzzet Hakkıoğlu
3- Özkan Uzunsaf
AVCI;
Kadir Çakır
Birtan Ketenoğlu
3- Yıldıray Madenci
VETERAN
1-Yaşar Çiftgül
2-Bülent Kibar
3- Erkan G.